SUPERLEGA FRA SILURI E NOVITÀ

VOLLEY MASCHILEAl palazzo dei congressi di Salsomaggiore (Parma) la tre giorni del mercato del volley è stata intrigante, fra procuratori (compresa una donna), direttori sportivi, presidenti e social. Ma ieri le trattative hanno lasciato la scena ai calendari del 75.mo campionato che prenderà il via il 20 ottobre, con 6 turni infrasettimanali e le novità della serie A3 e dei cartellini arancioni per le tifoserie indisciplinate.TEAM DEL NORDESTLa prima giornata di Sueprlega - con 13 squadre al via - vedrà solo Verona in casa (contro Sora)...