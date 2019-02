SuperG, l'Italia cala gli assi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCIARE (SVEZIA) Oggi ai Mondiali di Are si comincia e sono subito in palio le prime medaglie con il superG donne (12,30 Raisport ed Eurosport). L'Italia punta soprattutto sulle sue due stelle Sofia Goggia e Federica Brignone mentre la vincitrice annunciata è l'americana Mikaela Shiffrin che cerca la prima medaglia d'oro dei Mondiali considerati come suo quasi esclusivo terreno di caccia. Sarà comunque battaglia durissima sui 1.903 metri della pista che scende con pendenze medie del 32% dal monte Areskutan: partenza da quota 971 metri e...