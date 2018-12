SuperG, Delago sbaglia ma festeggia Slalom, il friulano Vaccari al debutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCIA 24 ore dal secondo posto in discesa, Nicol Delago non è riuscita a ripetersi nel superG disputato sempre nella sua Val Gardena. Un errore nella parte alta della Saslong ha condizionato il resto della prova, conclusa al ventesimo posto. La 22enne di Selva ha comunque sorriso per la notizia arrivata dalla Coppa Europa di Zauchensee (Austria), con la sorellina Nadia vincitrice di entrambe le discese in programma; per la famiglia Delago due giornate indimenticabili.Il superG gardenese è andato a Ilka Stuhec, al secondo successo consecutivo...