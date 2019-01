Supercoppa, Micciché rilancia «Passo in avanti per le donne»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FINALE MILANO Se ci mettessimo a ragionare sulla finale di Supercoppa Italiana, tra Juventus e Milan il 16 gennaio, in Arabia Saudita, capiremmo che non può essere soltanto il calcio a pagare dazio, nonostante quel Paese sia in ritardo con la legislazione che riguarda le donne. «Il calcio fa parte del sistema culturale ed economico italiano e non può avere logiche, soprattutto nelle relazioni internazionali, diverse da quelle del Paese a cui appartiene», la riflessione di Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A. Tutto vero. Il...