SUPERCOPPA

In attesa di recuperare la terza giornata di campionato dello scorso ottobre, Juve e Napoli si sfidano al Mapei di Reggio Emilia con la Supercoppa in palio. L'ultimo incrocio sette mesi fa, nella finale di Coppa Italia vinta dagli azzurri ai calci di rigore. Nel frattempo molte cose sono cambiate, il calcio ha imparato a coesistere con il Covid, la Juventus ha cambiato pelle, allenatore e ringiovanito la rosa. Il Napoli invece ha confermato Gattuso, investendo 70 milioni per Osimhen - classe 98 ancora inespresso tra infortuni e positività al Covid - e in questo momento ha un punto in più dei bianconeri in classifica, con la partita di Torino da recuperare. Una sfida già giocata nei diversi gradi di giudizio, dal 3-0 a tavolino con punto di penalizzazione deciso del Giudice sportivo al ribaltone del Collegio di garanzia del Coni che ha accolto il ricorso di De Laurentiis. Dall'Inter di Conte a Gattuso, altro tuffo nella nostalgia per Pirlo che con Ringhio ha condiviso mezza vita e una marea di successi. Al Milan erano inseparabili, due giocatori agli antipodi eppure entrambi fondamentali nei meccanismi rossoneri. E la sintonia in campo aveva cementato un rapporto sincero di amicizia fuori, con tanto di prese in giro e scherzi che Gattuso faticava ad incassare.

BIANCONERI IN EMERGENZA

Si conoscono troppo bene per sorprendersi, ecco perché la Supercoppa di questa sera sarà una sfida a carte scoperte. Pirlo è in cerca di identità, certezze e una reazione immediata dopo il tonfo di San Siro, la sua Juve in piena emergenza difensiva non può più concedersi passi falsi per una rimonta in campionato che dopo il 2-0 contro l'Inter si è parecchio complicata. Portare a casa il primo trofeo stagionale aiuterebbe senz'altro a digerirla, ma non a cancellare i problemi di una squadra ancora in cerca di sé stessa. Per Gattuso invece la Supercoppa potrebbe essere la svolta di una stagione che può ancora regalare grandi soddisfazioni, a partire da questa sera. «Io e Andrea sembravamo Bud Spencer e Terence Hill: ha preso più schiaffi da me in vent'anni che da suo padre - sorride Gattuso -. Vediamo il calcio allo stesso modo e andiamo alla ricerca di qualcosa di nuovo, non dobbiamo cadere nella trappola di una Juve in crisi. Una finale ti può dare una botta di adrenalina e far alzare l'asticella. Petagna è recuperato mentre Mertens non è al 100%, ma si sta allenando più degli altri. La Juve? Come lo squalo, non deve sentire l'odore del sangue perché per mentalità possono sbranarti».

Grossi guai in casa bianconera con una difesa da reinventare per le assenze di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt (Covid) e Demiral, in attacco dentro Ronaldo e Kulusevski. «Io contro Gattuso? Juve-Napoli è ben più importante - avvisa Pirlo -. Questa partita arriva al momento giusto, abbiamo grande voglia di ripresentarci, la testa va liberata, pensiamo positivo. Abbiamo la voglia e l'ambizione di vincere il decimo scudetto, è un momento difficile come ce ne sono tanti durante la stagione. Mi dispiace per alcuni giovani che sono stati attaccati, preferisco prendermi io le responsabilità. Non è un bivio, è solo una finale».

