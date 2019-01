Supercoppa, il dibattito è politico «È complice chi accetta la scelta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Continua a far discutere la finale di Supercoppa italiana in programma a Gedda in Arabia Saudita il 16 gennaio. La polemica, quella sull'accesso allo stadio delle donne solo in appositi settori, da giorni ha messo in secondo piano la sfida. Un match che sarà trasmesso in diretta dalla Rai e che ha chiamato in causa il presidente della Vigilanza della Tv pubblica, Alberto Barachini il quale ha rivolto un invito «alla Rai a porre la dovuta attenzione nella scelta della propria offerta, in modo che i contenuti trasmessi riflettano sempre i...