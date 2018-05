Supercoppa di C al Padova Playout, Vicenza salvo in extremis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Festeggiata da un mese la promozione in B, il Padova fa il bis e mette in bacheca pure la Supercoppa, vincendo il triangolare tra le prime dei 3 gironi di C, chiudendo al meglio la trionfale stagione. Dopo il successo per 5-1 in casa col Livorno e il successo dei toscani per 3-1 sul Lecce, ieri in terra salentina i biancoscudati potevano perdere con 3 gol di scarto, ma la voglia di regalare un'altra soddisfazione ai tifosi ha prevalso e hanno espugnato pure il Via del Mare per 1-0 malgrado le assenze nell'undici di Bisoli che ha giocato...