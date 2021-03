Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SUPERBAUna corsa straordinaria. L'auto elettrica, ormai, non si ferma più. Si chiama Taycan Cross Turismo la prima auto zero emission ad alte prestazioni anche in off road. Il gioiello, non poteva essere altrimenti, è griffato Porsche. Nell'aria c'è tanto il sapore del Sahara. Dell'avventura nel deserto. Della sfida all'impossibile. La mente ritorna agli anni Ottanta quando, in un lampo, la casa di Stoccarda si tuffò nella Parigi-Dakar,...