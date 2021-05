Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SUPERBASTOCCARDA La Stella fa un grande passo. Il mondo dell'auto pure. In realtà, c'è qualcosa di molto tradizionale in una delle vetture più innovative del pianeta. Da decenni, forse da sempre, quando Mercedes-Benz rinnova la sua ammiraglia, tutto il settore fa un balzo in avanti.Ingegneria, tecnologia, passione, le portaerei di Stoccarda sono sempre state le prime ad introdurre dispositivi e sistemi mai visti in precedenza. Marchingegni...