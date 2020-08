SUPERBA

ROMA Punto di riferimento assoluto nel mondo del cross dal lontano 2002, la Honda CRF 450 R si rinnova per il 2021, proiettando la moto con cui Tim Gajser ha vinto con il Team HRC il Mondiale MXGP 2019 su un gradino ancora più alto.

Già nel 2017 la CRF aveva ricevuto un profondo aggiornamento, che interessava il telaio e il motore. Nel 2018 e nel 2019 l'elettronica aveva aggiunto dei nuovi importanti tasselli e nel 2020 è stato introdotto il sistema Honda Selectable Torque Control (HSTC). Oggi, la CRF 450 R MY 2021, beneficia di una serie di interventi che riguardano nuovamente motore, elettronica e telaio. Quest'ultimo, a doppia trave in alluminio di ottava generazione, è stato modificato insieme al telaietto posteriore, per un risparmio di peso di 2 kg. Cambia il forcellone, così come è stato rivisto il setting delle sospensioni (davanti c'è una Showa da 49 mm con 310 mm di escursione e dietro c'è un P-Link). E il risultato è una migliore guidabilità, soprattutto in curva, e una riduzione dell'affaticamento del pilota durante la guida. Il know how acquisito da HRC ha portato anche a una rivisitazione del motore Unicam da 449,7 cc, ora dotato di maggiore coppia ai bassi e ai medi regimi.

LEGGERISSIMA

Nello specifico, il decompressore è stato riposizionato, il volume dell'air box è cresciuto, e il corpo farfallato e i condotti di scarico sono stati rimodellati. Nuovo è anche l'impianto di scarico, dotato di singolo terminale che, insieme a una pompa carburante più piccola e a un coperchio della testata ottimizzato in magnesio, contribuiscono alla riduzione complessiva del peso della moto (che ora pesa 110,6 chilogrammi con il pieno di benzina).

La frizione è più leggera rispetto al passato, grazie all'adozione del comando idraulico, mentre la veste grafica si tinge completamente di rosso: colore che meglio di ogni altro rappresenta il marchio Honda. Il pacchetto elettronico prevede il controllo della trazione HSTC settabile su tre livelli, il Launch Control HRC con 3 diversi setup di partenza e il selettore del motore (EMSB) con 3 mappe. Inoltre, l'HRC setting tool offre sia una modalità di guida semplice per i piloti alle prime armi, che una risposta reattivissima per permettere agli esperti di godere delle massime performance in gara.

Francesco Irace

