SUPERBA

MAIORCA Gran Turismo Sport. Raramente una sigla è stata più esplicativa della dicitura GTS, con cui Porsche identifica i modelli maggiormente votati al piacere di guida della gamma standard, ovvero al di sotto delle più potenti Turbo e delle quasi corsaiole GT3 e GT2. Ora le tre lettere GTS - che hanno origine nel lontano 1963 sulla 904, ma sono state riscoperte solo nel 2008 sulla Cayenne - si accostano per la prima volta anche al mondo dell'elettrico, debuttando sulla berlina Taycan e sulla sua nuova variante di carrozzeria Sport Turismo (che adotta lo stesso posteriore shooting brake della Cross Turismo, ma senza richiami al mondo dei crossover). Presentate al recente Los Angeles Auto Show, le due versioni GTS della Porsche Taycan incarnano al meglio il concetto di granturismo dall'indole sportiva, a proprio agio tanto nei lunghi trasferimenti autostradali quanto tra i cordoli di una pista. A differenziarle esteticamente dal resto della gamma troviamo cerchi bruniti da 20 o 21 pollici e qualche dettaglio in nero.

TRAZIONE INTEGRALE

Lo schema elettro-meccanico è lo stesso delle altre Taycan a trazione integrale, formato da due unità elettriche - una per ciascun asse - che permettono di ripartire costantemente la coppia tra le ruote anteriori e quelle posteriori, in modo da avere la massima motricità in tutti i frangenti. Per le versioni GTS è stato sviluppato uno step di potenza specifico, intermedio tra la Taycan 4S Performance e la Turbo: 517 cavalli durante la marcia e 598 cavalli attivando la funzione Launch Control, con una coppia massima di 850 newtonmetri.

L'accumulatore utilizzato sulle GTS è quello più potente offerto da Porsche, con una capacità di 93.4 kilowattora, che grazie a un nuovo sistema di gestione dell'energia - in arrivo anche per le altre versioni dal 2022 - permette alla Taycan berlina di superare per la prima volta il muro dei 500 chilometri di autonomia (fino a 504 chilometri nel ciclo combinato WLTP). Numeri di poco inferiori per la Sport Turismo GTS che, complice un coefficiente di resistenza aerodinamica leggermente peggiore (il Cx passa da 0,22 a 0,25), arriva al massimo a una percorrenza di 490 chilometri.

CRESCE LO SPAZIO

È uno scotto da pagare per offrire ai passeggeri posteriori una seduta più confortevole (sulla Sport Turismo lo spazio per la testa cresce di 45 millimetri) e per beneficiare di tutta la praticità offerta dal portellone, che estende il volume utile fino a 1.200 litri e consente di caricare più facilmente oggetti voluminosi. Tra berlina e shooting brake le prestazioni rimangono identiche, e sono - come prevedibile - da togliere il fiato: scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi e velocità massima di 250 chilometri orari, un allungo notevole per un'elettrica, reso possibile dalla peculiare trasmissione a doppio rapporto adottata da Porsche. Anche sul piano della ricarica le performance sono da primato.

Grazie all'impianto a 800V la Taycan riesce ad accettare in corrente continua fino a 270 kilowatt, velocità alla quale si può recuperare energia sufficiente per 100 chilometri in meno di 5 minuti, e ne bastano appena 22 per passare dal 5% all'80%. Dopo averla guidata in pista, la Porsche Taycan GTS berlina ci ha colpito per il modo estremamente diretto e preciso con cui risponde ai comandi. L'ingresso in curva è immediato, senza alcun accenno di sottosterzo, mentre la trazione in uscita è sempre ottimale, anche in condizioni di asfalto bagnato, grazie all'efficienza delle quattro ruote motrici con Torque Vectoring.

La versione GTS riceve un setup specifico per le sospensioni pneumatiche adattive Pasm, che nella modalità di guida Sport Plus rendono praticamente inavvertibile il rollio. Il controllo elettronico di stabilità, inoltre, si fa più permissivo e consente un certo grado di slittamento del posteriore, utile (e divertente) per chiudere le traiettorie con l'acceleratore.

MASSA IMPORTANTE

Contribuisce a dissimulare la massa importante dell'auto (2.295 chili) anche l'asse posteriore attivo, un optional che dona alla Taycan grande agilità nelle curve più strette grazie a una regolazione pensata appositamente per la GTS. La spinta generata dalla coppia praticamente istantanea è impressionante, ma i freni carboceramici - disponibili su richiesta - si dimostrano sempre potenti e infaticabili, staccata dopo staccata.

Per prestazioni e capacità dinamiche la Taycan GTS ricorda più l'iconica 911 che l'altra berlina di casa Porsche, la Panamera. Una sfida tanto tra i cordoli quanto sul mercato, visto che la prima elettrica di Zuffenhausen, dopo appena due anni dal debutto, vende già più della storica coupé. Nei primi 9 mesi dell'anno sono state 28.640 le Taycan consegnate, contro le 27.972 unità di 911, e con l'arrivo delle versioni GTS e della variante di carrozzeria Sport Turismo l'elettrica ha tutta l'intenzione di voler ampliare il vantaggio.

Angelo Berchicci

© RIPRODUZIONE RISERVATA



