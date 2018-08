SUPERBA dal nostro inviato NASHVILLE Una prova speciale per un'auto speciale.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SUPERBAdal nostro inviatoNASHVILLE Una prova speciale per un'auto speciale. Lexus, si sa, ha un grande legame con gli Usa. Il primo modello del brand, la mitica LS, fu inventato dai geniali ingegneri del Toyota Group nel 1989 (la progettazione era iniziata 6 anni prima) proprio per conquistare il ricco mercato premium americano. E non è certo un caso che il nome del brand di lusso giapponese sia l'acronimo di Luxury Exportation United States. Ora come allora, il Nord America è rimasto il fortino di Lexus, la base da dove lanciare l'assalto...