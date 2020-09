BASKET

Buona la prima per tutte le big della Serie A: il campionato numero 99 inizia con i successi convincenti delle quattro finaliste della Supercoppa Italiana. A cominciare da Venezia, che supera Brindisi 75-67 grazie a una bella prestazione difensiva con i pugliesi del veneziano Frank Vitucci tenuti nei pressi del 40% al tiro e alle scelte giuste nei momenti giusti. Come dopo l'intervallo, con il break di 12-1 in chiusura di terzo quarto che indirizza la sfida. Un parziale che porta la squadra di Walter De Raffaele sul +14, e nel quale entrano Tonut (14 punti e 5 assist), l'ex di turno Chappell (10) e Daye (14), con i due Usa a rappresentare la spinta proveniente dalla panchina, con i 36 punti dei giocatori partiti fuori dal quintetto. Anche se gli applausi dei 700 del Taliercio vanno al sontuoso Watt (18). Un bel viatico verso l'inizio della stagione europea: domani, via all'Eurocup con Brescia e Trento, anticipando di un giorno Virtus Bologna e l'Umana Reyer che ospiterà il temibile Unics Kazan, mentre in Eurolega Milano esordirà venerdì. La rivincita dell'ultima Coppa Italia, vinta da Venezia, parte con basse percentuali, con lo 0-7 da tre iniziale per l'Umana. A sbloccarla è Chappell nel secondo quarto, con l'accelerazione per il 29-21. Brindisi prova a rientrare con Willis che si scatena (10 in 7' dopo l'intervallo, 14 alla fine), ma sul 48-45 la Reyer accende l'interruttore e trova lo strappo decisivo, con la creatività di Tonut e la precisione al tiro anche di Bramos e di un Daye fin lì sotto coperta, per toccare il +16 (71-55). La sorpresa del primo turno è il successo di Varese, con Massimo Bulleri che bagna l'esordio da capo allenatore con una vittoria al supplementare su Brescia. A regalarglielo è Luis Scola (23 e 11 rimbalzi), che ad Atene 2004 tolse all'ex trevigiano la medaglia d'oro: l'argentino, 40 anni, guida Varese alla rimonta dal 26-39 e la porta sull'80-76 a 16 dalla fine dei regolamentari. Qui, però, la tripla di Chery (12) e la prodezza di Crawford (19) portano Brescia al supplementare, dove Scola e una tripla di Strautins (12 e 10 rimbalzi) stendono la Germani. Il botta risposta tra Milano e Virtus Bologna, a una settimana dalla Supercoppa vinta dall'Armani, non è troppo a distanza: Milano supera Reggio Emilia a Casalecchio, alle porte di Bologna, poi nel capoluogo la V nera replica superando agevolmente Cantù.

LEDAY VOLA

La squadra di Messina fa il vuoto alla distanza con LeDay (17) e Shields (14), ma preoccupano gli infortuni sul perimetro: out Micov e Delaney, durante la gara si ferma anche Punter. È maggiore la preoccupazione per la Virtus, che perde nel secondo quarto il pifferaio magico Teodosic (fin lì già 8 punti e 7 assist) per una distorsione alla caviglia destra. Anche senza il serbo, i bolognesi non faticano grazie agli italiani come Abass (12) e l'ex trevigiano Tessitori (13). Sassari vince a Pesaro, dove l'allievo Gianmarco Pozzecco batte il maestro Jasmin Repesa grazie a Bendzius (23) e Burnell (18). Debutto convincente per Trieste, che supera quota 100 contro Cremona dopo essere volata fino al +38 (74-36) con l'11-17 da tre di squadra guidato da Henry (24), Doyle e l'ex trevigiano Alviti (15 a testa). Flop per la Fortitudo Bologna del ct azzurro Meo Sacchetti, che cade a Roma contro la Virtus: Hunt (24) guida Roma contro una Effe che nel finale perde per infortunio Banks.

Loris Drudi

