SUPER RUGBYTRIPLETTADEI CRUSADERSNiente da fare per i Jaguares argentini alla loro prima finale della storia. A Christchurch si sono dovuti inchinare alla forza e alla classe dei Crusaders neozelandesi che di fronte al pubblico di casa si sono imposti per 19-3 conquistando per la terza volta consecutiva il titolo dell'emisfero australe. Gli argentini escono comunque a testa alta grazie alla loro difesa. In vantaggio al 16' con un calcio piazzato di Diaz Bonilla gli argentini sono stati superati da una meta di Codie Taylor al 25' (l'unica della...