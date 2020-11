BUDAPEST Benedetta Pilato porta il record italiano dei 50 rana sul 2886, arriva a 5 centesimi dal primato europeo detenuto dalla lituana Rute Meilutyte (2881 del 3 dicembre 2014) e batte la primatista mondiale della distanza, la giamaicana Alia Atkinson (2856 del 6 ottobre 2018), seconda in 2930. Il tempo della 15enne allenata da Vito D'Onghia le sarebbe valso l'oro nelle ultime due edizioni dei campionati mondiali ed è anche record mondiale juniores.

La vice campionessa mondiale in vasca lunga, nonché campionessa europea e mondiale juniores, il 16 ottobre aveva già abbassato il record fino al 2897, migliorando il precedente di 2932 che aveva fissato a Glasgow il 4 dicembre 2019 in occasione della medaglia d'oro vinta agli europei. L'indomani l'azzurra dell'Aniene aveva portato il record italiano dei 100 rana a 1'0367 . La tarantina - in gara a Budapest per le semifinali della International Swimming League - al Sette Colli post lockdown, il 12 agosto scorso, aveva già migliorato il proprio record dei 50 rana in vasca lunga col tempo di 2985.

A Buapest intanto, record mondiale nei 50 dorso dell'olandese Kira Toussaint in 2560. Il precedente primato apparteneva alla brasiliana Etienne Medeiros (2567).

