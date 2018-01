SUPER PERIC: VENEZIA VOLA CRISI BRESCIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETLo show offensivo del primo tempo permette a Venezia di sfatare il tabù-Capo d'Orlando e di mettere al sicuro la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia di Firenze (15-18 febbraio). L'Umana Reyer vince per la prima volta in serie A sul campo dei siciliani, un travolgente +32 (59-91) generato dai 34 punti di un primo quarto pirotecnico, sopra il 70% al tiro. I campioni d'Italia, senza Bramos e Jenkins, partono con otto canestri nei primi otto possessi per l'8-19 del 5', un vantaggio che grazie a Peric (20 punti e 11 rimbalzi),...