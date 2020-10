MOTOGP

Sinistra, destra lunga che chiude. E poi ancora una serie a sinistra. Il cavatappi, lo scollino, il lungo rettilineo. L'ultima curva con quel punto di corda ritardato che ti lancia sul traguardo. Uno, due, ventitre giri che per Franco Morbidelli sono sembrati volare in un attimo, in una dimensione tanto trascendente per lui, quanto realmente devastante per tutti i suoi avversari. Una vittoria, di più, un dominio come non lo si vedeva da tempo dalle parti della massima classe mondiale, che lo rilanciano nella lotta mondiale.

COME SENNA

C'è qualcosa di diverso negli occhi di Franco una volta arrivato in parco chiuso, al termine di questa cavalcata trionfale. Il Morbidelli campione razionale ha lasciato spazio ad un campione trascendentale, mistico. Lui, italo-brasiliano legato al mito di Ayrton Senna, è sembrato idealmente capace di assorbire quel livello di concentrazione che proprio Magic mostrò al mondo in quel famosissimo giro veloce a Montecarlo nel 1988, raccontando la sua vicinanza a Dio. Quello che ho sentito era un tipo diverso di concentrazione: una concentrazione brasiliana la chiamo io. ha raccontato Morbidelli a fine gara L'essere umano può fare cose fantastiche se è in una condizione ottimale come lo eravamo oggi. Non mostra rimpianti Franco, anche se, motivi di recriminazione a questo punto, ce ne sarebbero: dalla rottura del propulsore a Jerez fino al tamponamento subito a Misano 2, passando per il pauroso incidente d'Austria con Zarco. Impedimenti non dipendenti da quelle che è stato il suo livello prestazionale, a differenza dei suoi avversari mondiali. Con i se e con i ma non si fa la storia, è vero, ma sarebbero bastati venti punti in più, a spanne, per vedere Franco avere grandi chance in campionato. Ed invece, la tabella del campionato segna meno venticinque, con tre gare ancora da disputare. Abbiamo 25 punti da scalare e siamo pronti ad affrontare queste tre gare che mancano. Attaccando a tutta, non dovremo fare nemmeno un errore, e vedremo dove saremo alla fine.

MIR E RINS

La vetta è lì, lontana il punteggio di una vittoria, ad appannaggio di un Mir che quel gradino più alto del podio ancora deve accarezzarlo, ma che potrebbe davvero conquistare l'alloro iridato di questo strano 2020. Anche ieri Joan ha lottato e corso come un campioncino di razza, chiudendo in terza posizione, dietro - ancora una volta - ad un rinato Alex Rins. Una doppietta Suzuki che sottolinea ancora una volta la bontà di questa moto. Proprio Rins sperava nel double di vittorie ad Aragon, per avvicinare ancor di più la vetta del mondiale. Lui, che fino a poche gare fa sembrava vivere una crisi nera, è paradossalmente ancora oggi in gioco con quei 32 punti di ritardo. D'altro canto, in un mondiale del genere, con un livellamento verso il basso - lo dice la media punti - bisogna attendersi di tutto nei prossimi tre appuntamenti, senza dare per scontato dei valori in campo che, con l'arrivo del freddo, sembrano in realtà piuttosto delineati: Quartararo non è riuscito ad andare oltre l'ottavo posto qui sul circuito del Teurel, le Ducati sono letteralmente affondate con il freddo, Maverick Vinales, settimo, ha offerto ancora una volta una prestazione sufficiente, ma nulla più. E che dire di Nakagami e della Honda, favoriti per la vittoria. La corsa del nipponico è durata lo spazio di tre curve.

Flavio Atzori

