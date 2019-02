SUPER GIGANTE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCICi sono 12 gradi sotto lo zero, quando nella notte di Are Sofia Goggia riceve la medaglia d'argento del superG. Eppure nel clan azzurro l'atmosfera è calda, perché meglio di così, per l'Italsci, il Mondiale svedese non poteva cominciare: quattro bandiere tricolori piantate nella prima schermata della classifica e l'italiana più rappresentativa sul podio. Quel secondo gradino, sul quale Sofia Goggia sembra ormai incollata: dal ritorno in gara a Garmisch, tre gare veloci e altrettanti secondi posti per la bergamasca. La frattura al...