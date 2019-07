Super Galvan, Fraresso re del giavellotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(v. zag.) Gli azzurri non deludono ai campionati assoluti. A Bressanone la tre giorni tricolore si conclude stasera (diretta su Raisport) e il livello è convincente, in generale. Il 1010 di Jacobs (foto) non è male, soprattutto il 4559 di Matteo Galvan sui 400 è sorprendente. «Senza i tanti infortuni - riflette il vicentino -, chissà dove sarei arrivato. Ora mi fa bene allenarmi con Davide Re». Sesto, due settimane fa, al debutto nel grande circuito, a Montecarlo, e all'inseguimento della finale mondiale, a Doha. In Qatar l'Italia al...