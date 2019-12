SUPER DEA, MILAN TRAVOLTO

BERGAMO Il Diavolo rotola all'inferno, mentre l'Atalanta vola in Paradiso sulle ali di Gomez e Ilicic che frantumano le retrovie rossonere con spunti, imprevedibilità, intensità nelle giocate, gol d'autore e concretezza. Di fatto, l'Atalanta nella sua front line, possiede tutte le armi mancanti a quella del Milan. Il tridente proposto da Pioli, infatti, non graffia, non punge, non convince. Suso non incide, Calhanoglu è evanescente, Leao è tramortito nella morsa dei difensori nerazzurri. Mentre sul fronte opposto i due campioni dell'Atalanta, anche senza il peso specifico e la potenza deflagrante in area di Zapata, infiammano il Gewiss Stadium spargendo qualità a getto continuo. Il match di ieri dice che l'Atalanta, in questo momento, sul piano di tecnica e intensità è nettamente superiore al Milan. Il 5-0 infatti è il frutto di un dominio assoluto. Evidente nella prima mezz'ora, più sfumato nella parte finale del primo tempo che aveva riacceso le speranze rossonere. Addirittura disarmante per tutta la ripresa. Risultato finale: cinquina sacrosanta rifilata alla squadra di Pioli ed esiti della classifica molto preoccupanti per quanto riguarda il Diavolo, sempre più fiduciosi, viceversa, per quanto concerne l'Atalanta di Gasperini. Che è ancora in pista nella Champions League di quest'anno (l'attesa è crescente a Bergamo per la doppia sfida degli ottavi di finale al Valencia) ed è in lizza per agguantarla pure nella prossima stagione. L'Atalanta, con i tre punti di ieri, si trova a -4 dalla Roma quarta. Con il Milan invece che occupa uno spazio insolito, a distanza siderale dal quarto posto (ben 15 punti sopra) e sotto anche rispetto alla linea dell'Europa League (il Parma settimo è 4 punti sopra). Il Milan ha 21 punti, l'Atalanta 31, 10 in più, e con le fatiche europee di mezzo. Un divario che ieri si è visto tutto.

CHE UMILIAZIONE

A fine gara umori logicamente contrapposti. In casa nerazzurra si respira l'aria elettrica di un rilancio con i fiocchi dopo la frenata di Bologna. In casa Milan è una sorta di Sprofondo rossonero, col punto più basso della stagione appena toccato e uno 0-5 che i rossoneri non incassavano da 21 anni ovvero dal Roma-Milan 5-0 del 3 maggio 1998. Gian Piero Gasperini si coccola la sua Atalanta grandi imprese e guarda al futuro: «L'Atalanta è stata più forte dal 1'. Spesso ci vuole tempo per carburare. Invece oggi la squadra è partita alla grande. È stata una gara fantastica sotto tutti gli aspetti: fisico, tecnico e di qualità. Siamo entrati con la concentrazione giusta: era tanta la voglia di riscatto dopo Bologna. Ora la missione è dare continuità alla nostra presenza in Europa. Per quanto riguarda il mercato, si possono inserire giocatori utili per il futuro. Bisogna giocare d'anticipo, come fanno i nostri difensori. E questo la società lo sa fare molto bene». Stefano Pioli a fine gara è il ritratto dell'amarezza e non cerca alibi: «Esco deluso enormemente da questa partita, deluso da me stesso e dai miei giocatori. L'avversario ci ha messo sotto in tutto e per tutto. Abbiamo sbagliato completamente l'approccio e poi la non reazione del secondo tempo ha fatto la differenza. L'unico modo per uscirne è legato al lavoro e alle idee - rilancia Pioli -. Non possiamo essere quelli visti oggi (ieri ndr)».

AVANTI CON PIOLI

Lapidario Boban: «È giusto essere sconcertati, tristi e anche preoccupati. È stata una bruttissima batosta, non ce l'aspettavamo. Una prestazione tremenda sotto tutti i punti di vista. Fa molto male. Ora dobbiamo avere la forza di reagire e ripartire immediatamente dopo la sosta». Il croato ha il volto rabbuiato dopo un 5-0 che non può avere attenuanti, però assicura: «Pioli non si tocca - dice ai microfoni di Sky il chief Football officier rossonero -. Siamo super contenti di quello che sta facendo. Lui non c'entra. Andiamo avanti con Pioli senza dubbio. È imbarazzante perdere in questo modo, ma non possiamo e non vogliamo buttare via tutto. Stiamo pensando di rinforzare attacco e difesa, ma il mercato di gennaio è complicato».

Paolo Vavassori

