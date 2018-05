SUPER DAYE L'ANELLO MANCANTE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETA 37 anni di distanza, l'Umana Reyer torna a giocare una finale con in palio una coppa europea. Dopo l'amarezza del 1981, quando Venezia si arrese 105-104 alla Joventut Badalona in Korac, domani (ore 20.30) gli orogranata possono mettere le mani sulla Fiba Europe Cup. In un Taliercio sold out c'è da piegare la resistenza di Avellino, battuta 77-69 nell'andata al PalaDelMauro guadagnando un vantaggio di +8 (vale il totale della doppia sfida). In casa Reyer trovata la vetta solitaria in campionato (44) dopo il 104-85 su Capo d'Orlando ...