FOOTBALL AMERICANO

NEW YORK Super Bowl da copione dei canoni matematici. L'edizione del centenario della NFL, 54mo dell'era dei playoff, è stato vinto dai Chiefs di Kansas City (31 a 20) a mezzo secolo dalla prima affermazione nel 1970, l'ultimo anno in cui la lega spartì la fase finale del campionato con la rivale AFL, prima dell'unificazione.La notte delle stelle è stata all'altezza delle attese. Sul campo i Chiefs guidati da un Mahomes in stato di grazia, piedi di ballerino alla Cassius Clay, braccio da mortaio, hanno eseguito una rimonta straordinaria: sotto di dieci punti alla fine del terzo quarto, hanno messo a segno tre touchdown nell'ultimo tempo davanti agli occhi stupefatti e alle azioni appannate del quarterback dei 49ers Jimmy Garoppolo, l'italo-americano di origini abruzzesi della squadra di San Francisco. Mahomes non è stato sempre all'altezza della fama che l'ha portato a 24 anni a fregiarsi del titolo di Mvp nella regular season, e a confermare il primato domenica a fine gara. Ha subito la sua razione di umiliazione con due passaggi intercettati e la pressione continua di una linea difensiva, quella dei 49ers, che era stata la migliore del campionato. Ma nei momenti decisivi della rincorsa e del sorpasso ha confermato le eccezionali doti di intelligenza, visione di gioco ed esecuzione fulminea, che lo hanno portato sull'olimpo del football americano sin dalle prime partite della stagione.

PREDESTINATO

Il ragazzone texano con la testa riccioluta e il sorriso beffardo di chi conosce il suo posto nella storia sportiva, era reduce da una prima stagione da titolare con i Chief nella quale aveva già conquistato tutto: primo quarteback ad aver lanciato oltre le 5.000 iarde complessive sia in una squadra di college che in una professionista; terzo negli annali della NFL ad aver propiziato 50 touch down, in compagnia di giganti come Peyton Manning e Tom Brady. La vittoria a Miami l'ha consacrato come erede naturale del trono sul quale è stato seduto Brady negli ultimi vent'anni. Il veterano dei Patriots in odore di ritiro dalla scena gli ha strizzato l'occhio come per dargli la sua benedizione da uno degli spot pubblicitari in onda durante la diretta televisiva.

ESPLOSIONE DI LUCI E COLORI

Jennifer Lopez e Shakira non sono state da meno nello spettacolo di half time. Il palco è esploso in una sequenza di ritmi latini e afroamericani, sotto la guida potente dei fianchi delle due protagoniste, della brass band salita con loro in scena, e di un coro di bambine chiuse in gabbie luminose, accenno polemico non troppo velato alla politica trumpiana per l'immigrazione. La figlia undicenne di JLo e Marc Anthony, Emme Muniz, ha esordito di fronte alla folla dell'Hard Rock stadium di Miami. A parte la breve apparizione dei due rapper latini ospiti, Bud Bunny e J Balvin, era un palco di sole donne, che faceva da specchio alla proprietà femminile delle due squadre, e alla presenza in campo della prima allenatrice donna a partecipare ad una partita di Super Bowl: Katie Sowers, assistente coach per la linea d'attacco dei 49ers, lesbica dichiarata. Ed era anche la prima volta di uno show con due artiste ispaniche, simbolo della volontà di inclusione della Nfl.

Flavio Pompetti

