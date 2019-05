Sulla pista della speranza arriva un'altra batosta per le Rosse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DELUSIONEBARCELLONA L'ultima spiaggia della Ferrari è stata travolta da una mareggiata di nome Mercedes. La pista dove la Ferrari aveva volato nei test invernali e che faceva sperare in una inversione di tendenza grazie nuovi aggiornamenti di motore, è diventata il teatro di una nuova sonora batosta. Che si presagiva già dalle prove ma che ha assunto tinte drammatiche in corsa. «Una brutta sconfitta», l'ha definita Mattia Binotto il team principal del Cavallino. Ma bisognerebbe usare termini molto più pesanti, perché a Barcellona non...