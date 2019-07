SUL TOUR IL CICLONE BERNAL

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOEgan Bernal veste a soli 22 anni la maglia gialla in una giornata che entrerà nella storia del Tour de France per la decisione della direzione di gara di concludere la tappa in cima all'Iseran (quota 2770 metri), a 37 km dal traguardo di Tignes, a causa di un violentissimo nubifragio con grandine, fiumi d'acqua e una frana piombata sulla strada che impediva il passaggio della carovana. Una situazione eccezionale ed imprevedibile, con i ciclisti avvertiti lungo la discesa di cosa avrebbero trovato poco più avanti. STOP...