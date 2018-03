Sul Gran premio di Melbourne l'incognita pioggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1L'incognita pioggia sul Gp di Melbourne che scatta domattina alle 7.10 ora italiana (SkySport1 e SkySportF1) non è massiccia come potrebbero sperare gli outsider. Una schiera nutrita, e che potrebbe essere anche a tinte rosse, dato che dopo la prima giornata di prove libere la Ferrari è uscita con il morale minato dalle prestazioni della Mercedes e di Lewis Hamilton, primo con 1'23931. Le parole di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno provato a disegnare un quadro incoraggiante, per addolcire un quadro poco confortante dovendo...