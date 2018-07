SUICIDIO GIAPPONE RIMONTONA BELGIO `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IMPRESADunque sarà il Belgio a sfidare il Brasile di Neymar venerdì sera a Kazan. A risolvere la matta partita di Rostov contro il Giappone è stato un gol di Nacer Chadli, piovuto quando sul tabellone brillava il 94'. Per una notte l'eroe è stato Chadli, ala di quasi 29 anni, un tipo che grazie alla doppia nazionalità ha vestito anche la maglia del Marocco. È stata una partita divertente in fondo: ricca di errori, d'accordo, però non banale. L'hanno inclinata i giapponesi all'inizio della ripresa con Haraguchi e Inui. Poi a rotolare...