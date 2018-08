Suggestione Modric ma il Barça entra nell'affare Vidal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MERCATO (c. rep.) Colpo alla catalana. Quest'anno il Barcellona sembra provarci gusto a «rubare» campioni alle squadre italiane. Dopo lo sgarbo alla Roma per Malcolm, dirottato al Camp Nou quando i giallorossi avevano già annunciato sul proprio sito l'accordo col Bordeaux, ha ripetuto lo schema con Arturo Vidal, promesso sposo all'Inter. Anche qui i blaugrana hanno trattato direttamente col giocatore, offrendogli un ingaggio più elevato di quello propostogli dai nerazzurri che avevano già trovato l'accordo col Bayern per 22 milioni tra...