Successi e polemiche del guerriero Sinisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIO«Dove sono nato io devi essere duro, non per scelta, ma per sopravvivenza». Figlio dei Balcani, di mamma croata e papà serbo, di quella guerra che «annulla buoni e cattivi» e qualcosa (molto) sotto pelle te lo lascia. Come le etichette militari. «Soldato» da giocatore (Mister Punizioni) e «sergente» da allenatore (Mister Agonismo). Ma dentro un duro che sprona i suoi con Walt Disney («I sogni si avverano se abbiamo il coraggio di perseguirli») c'è anche qualcosa di tenero. Sinisa Mihajlovic è un parente dell'est con...