La caduta del re. Dopo aver fatto incetta di trofei (l'ultimo giovedì sera), ieri il Bayern ha subito la prima sconfitta del 2020, arrivata dopo 31 vittorie nelle precedenti 32 gare. A infliggere il ko ai detentori di Bundesliga, Coppa di Germania, Champions e Supercoppa Europea è stato l'Hoffenheim, capace di dare una lezione ai pluricampioni. Già sotto di 2 reti dopo 24 minuti, i bavaresi hanno accusato le fatiche della finale di Budapest vinta ai supplementari contro il Siviglia e nella ripresa sono crollati, nonostante l'ingresso di Lewandowski e la rete di Kimmich che in chiusura di 1° tempo aveva ridato speranza alla squadra di Flick. Affossata definitivamente dalla doppietta di Kramaric che fissa il 4-1 a favore dei padroni di casa, a segno anche con Bicakcic e Dabbur. Con questa vittoria l'Hoffenheim guida la Bundesliga in compagnia dell'Augsburg (che sabato ha sconfitto 2-0 l'altra pretendente al titolo, il Borussia Dortmund), coppia di testa poco accreditata alla vigilia del torneo. Sorprese anche in Inghilterra con Everton e Leicester a punteggio pieno dopo 3 giornate in attesa di Liverpool-Arsenal, big-match di stasera.

La squadra di Ancelotti è stata raggiunta in vetta dalle Foxes che ieri hanno rimontato in trasferta il Manchester City, illuso dal gol dell'ex: Mahrez celebra la sua 200ª partita in Premier con la rete che al primo affondo porta avanti l'undici di Guardiola, poi travolto dal ciclone Vardy. L'asso del Leicester si guadagna e trasforma due rigori, quello del pareggio al 37' e quello dell'1-3 dopo lo spettacolare colpo di tacco su assist di Castagne che aveva firmato il sorpasso in apertura di 2° tempo. C'è gloria anche per il neo-entrato Maddison, autore di un destro sotto la traversa, e per Tielemans che realizza il penalty del 2-5 definitivo dopo la 2ª rete del City segnata da Aké. Festeggia pure il Leeds, aggiudicatosi il derby dello Yorkshire. L'1-0 allo Sheffield United è siglato da Patrick Bamford, già decisivo la scorsa settimana nel 4-3 inflitto al Fulham dalla squadra di Bielsa, la migliore tra le neo-promosse. Nella Liga, Suarez subito protagonista con la maglia dell'Atletico: al netto dell'inchiesta sulla vicenda di Perugia, El Pistolero non sarà un fenomeno nell'apprendere l'italiano ma in campo conferma la sua abilità con una doppietta all'esordio tra i Colchoneros, prevalsi sulla capolista Granada con un tennistico 6-1. Un inizio col botto per lo juventino mancato che oltre ai 2 gol ha fornito un assist a Llorente: il tutto negli ultimi 20', quando è subentrato a Diego Costa.

Carlo Repetto

