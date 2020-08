MERCATO

MILANO Il Barcellona è un cantiere aperto e le ipotesi che ruotano attorno al futuro di alcuni dei suoi big infiammano il calciomercato: da Messi a Vidal, da Suarez a Griezmann, tutti sembrano avere le valigie in mano. Messi, un giorno si e l'altro pure, da qualcuno viene accostato all'Inter, ma la realtà potrebbe essere diversa da come sembra e aprire alla Pulce una porta nella Premier League, dove raggiungerebbe Guardiola al Manchester City. Suarez e Griezmann vengono accostati alla Juve, ma anche in questo caso potrebbe trattarsi di desideri, più che di ipotesi concrete, perché il Pistolero uruguagio vuole tornare all'Ajax, da dove era partito per costruire una fortunata carriera a suon di gol. E Vidal? Per il cileno, inseguito per mesi dall'Inter, potrebbe aprirsi una possibilità al Psg, i cui dirigenti sarebbero già in contatto con l'entourage del giocatore.

LINETTY-TORO

Un ex Barcellona, intanto, ieri mattina è sbarcato a Roma: si tratta di Pedro, che oggi verrà sottoposto alla visite mediche, quindi si legherà al club giallorosso. Arriva dal Chelsea a parametro zero. Il Torino di Giampaolo, dopo avere messo le mani sullo svizzero Ricardo Rodriguez, potrebbe arrivare anche a Linetty, il cui contratto con la Samp scadrà l'anno prossimo.

Il Valencia restituisce Florenzi alla Roma (che può tornare in Spagna per giocare nel Siviglia o, in alternativa, trasferirsi a Firenze) e sceglie di puntare su Rugani e De Sciglio. Salvo sorprese, Gosens resterà nell'Atalanta. Il club di Percassi punta su Abdulkadir Omur, talento del Trabzonspor, il cui cartellino viene valutato 25 milioni dal club turco. La Lazio aspetta notizie da Borja Mayoral, che piace pure al Valencia, e spera di ottenere l'argentino Otamendi, in uscita dal Manchester City. Il sì definitivo con David Silva slitta ancora, perché sul campione del mondo spagnolo ci sono anche Juve, Valencia e i qatarini dell'Al Sadd di Xavi.

Il centrocampista del Bayern Monaco, Thiago Alcantara ha raggiunto un accordo per trasferirsi al Liverpool nelle prossime quattro stagioni, mentre Edinson Cavani vola a Lisbona per firmare con il Benfica, che ha già annunciato il difensore belga Vertonghen dal Tottenham: il Matador uruguagio, 33 anni, come rivelano vari media portoghesi, firmerà un contratto triennale e intascherà 8 milioni all'anno. Vincent Company dice «basta». Il difensore, che oggi ha 34 anni, per diverso tempo è stato una colonna del Manchester City e un anno fa era tornato in Belgio per indossare la maglia dell'Anderlecht. Allenerà i biancomalva di Bruxelles al posto di Vercauteren.

