SUA MAESTÀ PARIS

La doppietta italiana uomo-donna, canovaccio tradizionale ai tempi di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, sfuma perché il circuito femminile è frequentato dall'extraterrestre Mikaela Shiffrin. La bionda statunitense torna a dettare legge, dopo la parentesi negativa di Courchevel, salendo a quota 63 successi in carriera e lasciando il resto della compagnia a più di un secondo di distacco. Così nel gigante di Lienz le altre sciatrici gareggiano solo per posizioni di rincalzo e al termine di due manche tirate tra le porte larghe del Tirolo orientale la più brava delle terrestri è l'azzurra Marta Bassino. La cuneese, già seconda a metà gara, si conferma nella discesa decisiva, accusa 136 dalla vincitrice, ma raccoglie l'ottavo podio della carriera: Sono contentissima delle mie due manche, anche se nella seconda metà di entrambe le gare ho commesso un piccolo errore e ho lasciato sulla neve dei decimi preziosi. Sono comunque soddisfatta di come sto attaccando, ho iniziato decisamente bene questa stagione. Per la cuneese è il secondo podio dell'annata nella sua specialità d'elezione, dopo essersi imposta, per la prima volta in Coppa del mondo, nel gigante di Killington il mese scorso: Adesso l'obiettivo è continuare in questo modo, anche perché i risultati positivi danno molta fiducia. Tecnicamente, fisicamente e di testa sto benissimo, penso di poter continuare a crescere.

C'è mancato poco perché le azzurre sul podio austriaco fossero due. Già terza al termine della prima manche, Federica Brignone ha gettato l'opportunità toccando una porta nella seconda e scomponendosi oltremodo. La valdostana ha così chiuso al quarto posto a otto centesimi dalla terza: Non ho sciato come dovevo, nella seconda manche non ho mai trovato il feeling. Sbatteva tutto, non vedevo niente e non ho quindi spinto in nessuna curva. La figlia d'arte potrebbe considerare il bicchiere mezzo pieno, giacché ha comunque conservato la leadership nella classifica di specialità. Invece non riesce a essere contenta: In stagione sono sempre vicino alle migliori, ma non sono per nulla soddisfatta di quanto fatto. Adesso ci riproverò nello slalom. L'appuntamento con i rapid gates è per stamani, quando non sarà al via Sofia Goggia. La bergamasca, che tra le porte larghe scattava col pettorale 16, non è andata oltre la diciassettesima piazza, compromettendo la prestazione nella prima manche.

