Strootman va al Marsiglia, Di Francesco punge Pastore

IL POSTICIPOROMA Dopo Nainggolan e Alisson anche Strootman fa i bagagli e saluta la Roma alla vigilia dell'esordio in campionato all'Olimpico con l'Atalanta. Il centrocampista olandese è atteso oggi a Marsiglia dall'ex tecnico Rudi Garcia per le visite mediche, mentre Monchi incassa altri 25 milioni di euro (più tre di bonus) che tuttavia non potrà immediatamente reinvestire. A differenza delle cessioni del belga e del brasiliano, infatti, quella di Strootman arriva a mercato chiuso in entrata, e quindi almeno fino a gennaio il ds...