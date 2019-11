CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STRAORDINARIAAMSTERDAM La prima Porsche elettrica si chiama Taycan, il suo nome in turco vuol dire spirito di un cavallo vivace e con lei la casa tedesca comincia una nuova cavalcata nello spirito della cavallina che da sempre porta sul suo stemma. Per battezzarla su strada, i giornalisti l'hanno cavalcata in una staffetta di 19 giorni percorrendo 6.440 km da Oslo fino a Zuffenhausen, dove la Taycan è prodotta. Un'enormità per un'elettrica, una bazzecola per un'auto che ha compiuto 6 milioni di km con i prototipi, sulla pista di Nardò in 24...