ROMA L'Assemblea di Lega Serie B ha deciso la sospensione delle prossime due giornate di campionato (martedì 20 e sabato 24 aprile) edha deliberato le nuove date delle ultime quattro giornate, play off e play out compresi. La decisione è arrivata in seguito allo stop all'attività agonistica imposto dalla Asl al Pescara a causa delle positività al Covid-19 nel gruppo-squadra.L'assemblea, che si è riunita ieri d'urgenza in videoconferenza,...