VOLLEY

Terremoto ai vertici della pallavolo italiana: ieri il presidente della Lega maschile Diego Mosna e quello della Lega femminile, il vicentino Mauro Fabris, hanno annunciato le loro dimissioni in aperta polemica con quanto ratificato dal consiglio federale della Fipav nella riunione di mercoledì. Un incontro che ha visto la Federvolley calare il sipario sulla stagione 2019/20, non assegnando i titoli dei campionati e bloccando anche promozioni e retrocessioni, scelte in parziale contrasto con quelle dei consorzi maschile e femminile. Quest'ultimo, per esempio, aveva dato il via libera alle promozioni dalla serie A2 alla A1 (a beneficio dei club di Trento e San Giovanni in Marignano), ed entrambe le leghe avevano chiesto di lasciare aperta la porta a un eventuale playoff scudetto nel caso in cui le condizioni igienico-sanitarie e i provvedimenti intergovernativi lo permettessero, anche nei prossimi mesi.

LE MOTIVAZIONI

«La decisione del consiglio federale è stata assunta ignorando il parere di chi gestisce i campionati di vertice maschile e femminile» hanno sostenuto Fabris e Mosna in una nota congiunta. Che prosegue così: «La nostra ferma posizione è dovuta alla incomprensibile, inaccettabile mancanza di rispetto dei ruoli dimostrata dal Consiglio federale nei confronti delle Leghe, a cui è demandata l'organizzazione dei campionati di serie A, senza dare la legittima possibilità di partecipare alla riunione ai rappresentanti dei club al momento di discutere una scelta di simile drasticità. Ci aspettano anni difficili e il messaggio che le nostre Leghe era già rivolto al futuro. Ben diverso rispetto al blocco totale, alla cancellazione di una intera stagione piovuta dall'alto senza ascoltare il parere dei club». «Ampia, totale e incondizionata solidarietà» a Fabris e Mosna è arrivata dal presidente dell'Imoco Conegliano campione del mondo Piero Garbellotto, secondo il quale «su questi temi la Fipav è sovrana, ma di prassi si invitavano ai consigli federali i due presidenti di Lega, visto che rappresentano l'eccellenza di questo sport in Italia».

Luca Anzanello

