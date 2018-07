Stone torna a Venezia: «Faremo cose speciali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETTorna a Venezia uno dei protagonisti dello scudetto: un anno dopo, Julyan Stone fa nuovamente parte dell'Umana Reyer, a cui porterà la propria poliedricità, trattandosi di un playmaker di quasi due metri in grado di giostrare in almeno quattro ruoli. Reduce da un'annata negli States tra la Nba di Charlotte e la Lega di Sviluppo di Greensboro il 30enne vivrà la terza esperienza con Venezia, con cui l'accordo è biennale con opzione per la terza stagione. «Sono felice ed emozionato di far parte nuovamente dell'Umana Reyer ha detto...