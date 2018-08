Stone, ritorno a Venezia dopo la fuga: «Rivinciamo il titolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMPIONATO VENEZIA «Me ne sono andato da vincente, sono tornato per riprovarci». Saltato il raduno per problemi con i voli aerei che dovevano portarlo dagli Stati Uniti in Italia, Julyan Stone ha riallacciato il feeling con l'Umana Reyer, pronto a riprenderla per mano come nella stagione 2016-2017 culminata con la vittoria della scudetto. «E' il passato ma la volontà è quella di riprovarci. L'anno scorso ha vinto Milano e sono fortissimi, ma deve essere una motivazione per rendere di più e provare ad andare avanti fino alla fine....