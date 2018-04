Stile Verstappen tra show e rodeo: il Circus si divide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1«Testa di c.!». «Sono grato al tuo modo di guidare». Tra un messaggio e l'altro è passata una sola settimana, ma autore e destinatario sono gli stessi. Lewis Hamilton, che ha pronunciato entrambe le frasi, non è impazzito: semplicemente Max Verstappen divide come nessuno in Formula 1. In Bahrain, l'inglese della Mercedes aveva rischiato grosso sulla collisione provocata dal 20enne olandese della Red Bull, in Cina invece Hamilton è stato favorito dalla manovra sconsiderata con cui Mad Max ha speronato Sebastian Vettel. Togliendo...