STECCA REYER, CONTRO VARESE SPEGNE LA LUCE

BASKETUn avvio illusorio, poi un lungo black out e il finale amaro: Venezia si lascia sorprendere in casa da Varese, che rimontando dal -14 riesce ad espugnare il Taliercio (61-66), giungendo così a -2 dal secondo posto in classifica dell'Umana Reyer. Avramovic (16 punti), Moore e Scrubb (13 a testa) e Cain (16 rimbalzi) firmano il colpaccio della squadra di Attilio Caja. Capace di approfittare di una serata stranissima di Venezia, ammutolita dopo un primo quarto perfetto, chiuso sul 26-13 con 12 punti e 4-4 da tre di Julyan Stone....