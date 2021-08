Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BEACH VOLLEYTOKYO Non c'è che dire: se c'è una cosa in grado di rivitalizzare Daniele Lupo e Paolo Nicolai è l'aria dei Giochi. Sulla sabbia a cinque cerchi non hanno mai fallito e ieri, battendo 2-0 (22-20, 21-18) i polacchi Bryl-Fijalek, sono entrati per le terze Olimpiadi di fila tra le migliori otto coppie del torneo. «Poi è chiaro che l'obiettivo è migliorarsi sempre», dice Daniele. E nel loro non è un'affermazione banale perché...