Per sollevare la prima coppetta di specialità della stagione Federica Brignone non ha dovuto sudare, giacché la combinata di La Thuile è stata cancellata per via dell'abbondante nevicata abbattutasi sulla località valdostana. Per provare ad acciuffarne altre tre (è in lotta in parallelo, gigante e superG) l'azzurra dovrà invece sgobbare fino a metà mese tra Are e Cortina, sempre che il programma del marzo dello sci alpino venga confermato. Ma in questo pazzo inverno, dove le carte in tavola si sono terribilmente mescolate da fine gennaio in poi, più che alle classifiche di specialità la ventinovenne di La Salla punta a centrare il bersaglio grosso: imporsi nella generale e diventare la prima sciatrice donna italiana a sollevare al cielo la sfera di cristallo. A sette tappe dalla fine, la Fede nazionale vanta 153 punti di vantaggio sull'americana Mikaela Shiffrin e 189 sulla slovacca Petra Vlhova. Il sogno è ampiamente alla portata. Intanto la prima tessera del puzzle è stata sistemata a dovere, portando a casa per il secondo anno di fila la classifica di combinata, sebbene nella passata stagione il trofeo non fu assegnato in quanto si disputò solo una prova. Stavolta invece si è gareggiato due volte, ad Altenmarkt e a Crans Montana, dove a vincere è stata sempre Brignone, che ieri ha ricevuto la sua prima coppa della carriera. «Quando ho sentito a colazione la notizia della cancellazione racconta la figlia d'arte ho provato un'emozione incredibile, come qualcosa che fosse caduto dal cielo. Sono stati giorni importanti dal punto di vista emotivo, con un grande stress e l'adrenalina a mille, non nascondo quindi che ho versato qualche lacrima di felicità». Peccato però non aver potuto festeggiare indossando il pettorale e destreggiandosi lungo l'arcigno pendio della Franco Berthod: «Avrei preferito correre, perché già nel superG di sabato avevo rotto il ghiaccio e avrei voluto riprovarci in combinata. Più che per me, mi spiace per gli organizzatori che si sono dati da fare per disputare l'intero programma dopo le nevicate di inizio settimana, purtroppo al meteo non si comanda».

Adesso ci sarà un week-end di pausa, perché il gigante e lo slalom previsti nella tedesca Ofterschwang sono saltati. «Ci tengo a dire che avrei preferito correre anche in Germania, poiché sono una sciatrice e mi piacerebbe competere ovunque, preferendo mettermi in gioco sul campo. Dobbiamo però considerare che il nostro è uno sport all'aperto, dove possono succedere episodi del genere. Sono comunque dispiaciuta che le due prove non vengano recuperate». Due ostacoli in meno nella corsa verso la sfera di cristallo, ma nessuna pausa. Non ci saranno gare, ma ci si continuerà ad allenare duramente: «Per me ci sarà la possibilità di tirare un pochino il fiato, cosa che non ho fatto dall'inizio dell'anno. Ne approfitterò comunque per allenarmi in parallelo, in gigante e in slalom, così da presentarmi allo sprint finale con grande voglia di ben figurare». Nonostante il cospicuo vantaggio e il numero ridotto di gare ancora in calendario, Brignone continua a mantenere un profilo basso quando le si chiede della leadership nella generale a sette gare dalla fine: «Non ho guardato la classifica generale finora e non la guarderò nei prossimi giorni. Preferisco concentrarmi sulle singole gare e raccogliere quanti più punti possibile». Intanto il traguardo si avvicina.

