Amrabat del Verona, Behrami del Genoa e Pellegrini della Roma sono i calciatori espulsi fermati per un turno dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, per le gare della 3. di ritorno. Una giornata di squalifica anche per Bastoni dell'Inter (salterà il derby), Cigarini del Cagliari, De Roon dell'Atalanta, Elmas del Napoli, Poli del Bologna, Romero del Genoa e Torregrossa del Brescia (out con l'Udinese, ma rientra Balotelli): tutti in diffida e punti nei rispettivi incontri con un cartellino giallo che ne provoca lo stop.

Fra gli altri provvedimenti presi dal giudice ci sono multe alla Fiorentina: 20mila euro inflitti al ds della Fiorentina Daniele Pradè, «per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, urlato al direttore di gara un'espressione irriguardosa; alla richiesta dell'arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli un'espressione gravemente irrispettosa»; quindi 10mila euro all'altro dirigente viola Joe Barone, «per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito a voce alta, frasi gravemente offensive» quindi maxi multa anche all'ex n. 10 Giancarlo Antognoni (25.000 euro) per altre offese nell'infuocato dopo-partita con la Juve.

