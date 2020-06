MILANO Stagione finita per Mateo Musacchio. Il difensore centrale del Milan è stato operato in artroscopia alla caviglia sinistra dal professor Ramon Cugat, alla presenza del medico sociale del club, Lucio Genesio. Il chirurgo si è detto «soddisfatto dell'esito dell'intervento», i tempi di recupero dell'argentino «sono stimati in 4 mesi, salvo complicazioni». Per lui, arrivato al Milan tra grandi attese, si chiude una stagione piuttosto tormentata: 18 presenze in tutto, ma con molti acciacchi che ne hanno condizionato il rendimento. Non solo ha perso il posto di titolare a favore del danese Kjaer, ma si è visto insidiare anche dal giovane Gabbia che ha conquistato la stima del tecnico Stefano Pioli.

L'assenza di Musacchio in ogni caso complica la vita all'allenatore rossonero, costretto a fare fronte inaspettatamente a una emergenza difensiva per quanto riguarda i centrali. Domenica prossima al Meazza contro la Roma avrà infatti i giocatori contati: Kjaer infatti difficilmente ce la farà a recuperare dall'infortunio subito contro il Lecce: gli accertamenti clinici hanno escluso lesioni ai legamenti del ginocchio destro, notizia accolta con un certo sollievo in casa nerazzurra. Ma il danese non è certo di poter essere schierato a fianco di Romagnoli. È invece in fase di rientro l'altro difensore centrale, Leo Duarte, ma non è ancora pronto per giocare dall'inizio. Contro la Roma la coppia di centrali più probabile al momento è quella composta da Romagnoli e Gabbia. Buone notizie invece in attacco: il rientro di Ibrahimovic è sempre più vicino. Domenica potrebbe andare in panchina.

