ATLETICACi sono due squadre italiane sul gradino più alto del podio ai Mondiali di staffette, ma tra queste non c'è la 4x100 maschile. A Chorzov, in Polonia, il quartetto azzurro più atteso si deve accontentare dell'argento al termine di una finale thriller, mentre a tingersi d'oro sono la 4x400 mista e la 4x100 femminile. Più che le tre medaglie, conquistate in una domenica fredda e piovosa e in una rassegna con numerose assenze di peso,...