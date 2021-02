STADIO EUGANEO

Il Comune omaggia la passione per i biancoscudati. Da ieri mattina, infatti, le recinzioni del cantiere per la realizzazione della nuova curva sud sono state foderate con foto storiche della tifoseria del Calcio Padova. Promotore dell'iniziativa è stato l'assessore allo sport Diego Bonavina. «Si tratta di un omaggio che abbiamo voluto fare ai nostri tifosi ha spiegato Bonavina Io le definisco delle immagini emozionali. Immagini che non potevano che trovare posto in quello che è destinato a diventare uno dei luoghi simbolo del mondo biancoscudato».

Sempre ieri sono iniziati i primi scavi per la realizzazione dei nuovi spalti. Ma cosa prevede, nello specifico, il progetto (che sarà realizzato entro il prossimo settembre) su cui ha lavorato per oltre un anno Bonavina? Come prima cosa, sarà eliminata la pista di atletica. Attualmente, poi, la curva sud dista dalla porta circa 60 metri. Nel progetto realizzato dall'architetto Giulio Muratori, a lavori finiti, la distanza scenderà a 6 metri, dieci volte di meno. Curva sud che avrà una capienza di 3.200 spettatori. Non solo. La nuova curva sarà incorniciata da una struttura semiovale e collegata ai settori ovest ed est da due moduli all'interno dei quali troveranno posto un bar, un ristorante e i servizi igienici. Sono previste anche due nuove palestre (una dedicata al basket, mentre l'altra avrà una destinazione polifunzionale) e nove ascensori.

Nei mesi scorsi ci sono state anche delle trattative tra il Comune e un paio di aziende che sarebbero interessate a sostenere i costi della curva Nord e relativo impianto al coperto dedicato all'arrampicata libera. Per il momento, però, non sarebbe stata ancora trovata un'intesa. In tutti i casi, questo intervento fa parte del secondo stralcio del progetto.

Alberto Rodighiero

