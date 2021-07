Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA Un sorteggio storico, asimmetrico, come in Premier League, Liga e Ligue 1, che non terrà conto dell'ordine di partite del girone di andata. Mai successo da noi. Una serie A rinnovata, con panchine cambiate, dalla prima alla settima della passata stagione, cinque squadre hanno scelto strade diverse, ritorni illustri: Inzaghi all'Inter, Allegri alla Juve, Spalletti al Napoli, Sarri alla Lazio e Mourinho alla Roma. Rimaste...