Squilli azzurri a Doha: Tamberi in finale, Re sfreccia nei 400

ATLETICAGran bel pomeriggio per i colori azzurri al Khalifa Stadium di Doha, nella quinta giornata di gare dei Mondiali di atletica. Davide Re e Gianmarco Tamberi regalano emozioni su pista e pedane: il quattrocentista ligure corre senza difficoltà in un eccellente 45.08, vince la sua batteria, e guadagna l'ammissione alla semifinale di stasera; il saltatore in alto marchigiano valica 2,29 nelle qualificazioni, e viene promosso alla finale di venerdì sera (ore 19,15 italiane). Nella gara di Tamberi è eliminato il 21enne Stefano Sottile, la...