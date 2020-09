MERCATO

Testa a testa scudetto Juve-Inter con Atalanta, Lazio, Roma, Napoli, Milan in lotta per la Champions.

A due settimane dall'avvio della serie A a porte chiuse, con l'incubo Covid che non scema, il mercato è in piena bagarre e disegna scenari provvisori, ma le forze in campo dovrebbero subire scossoni parziali.

Dopo gli affari impostati a gennaio (Kulusevski, Amrabat, Petagna e Rrahmani), i colpi più fragorosi sono stati quelli del Napoli per Osimeh, dell'Inter per Hakimi e del Milan per Tonali.

Da settimane c'è stallo su una trattativa complessa che per Dzeko alla Juve, Milik alla Roma e Under al Napoli, poi è subentrata la crisi del Barca, lo strappo di Messi e la fuga dei big che dovrebbe portare Suarez alla Juve (se saranno brevi le pratiche per il passaporto italiano) e Vidal all'Inter. Se arriva Suarez, Dzeko potrebbe finire all'Inter e lo scambio col Napoli andare comunque in porto.

Al momento le distanze tra Juve e Inter risultano ridotte. Pirlo debutta in panchina, il centrocampo è molto cambiato, Bonucci e Chiellini hanno un anno in più, Arthur deve dimostrare di valere Pjanic. Con Hakimi, Kolarov, Vidal l'Inter si batte per lo scudetto, specie se arriva Kantè (che però sembra restio a muoversi).

ZONA EUROPA

Fra le inseguitrici pochi gli innesti per Atalanta (Romero e Miranchuk) e Lazio (Muraqi, forse Fares e Kumbulla) mentre hanno ridotto il gap Milan (con Tonali, Diaz e la conferma di Ibra) e il Napoli. Gattuso e Pioli sembrano avere meno problemi di Fonseca perché la Roma ha cambiato proprietà, deve liberarsi di esuberi costosi e deve ricostruire la difesa, con o senza Smalling.

A lottare per l'Europa saranno soprattutto la Fiorentina (molto attiva) e il Torino di Giampaolo (con Rodriguez e Linetty). I viola, preso in anticipo Amrabat, puntano a Torreira o Ricci (il sogno è De Paul), pensa a Piatek, Mandzukic, Florenzi e Fazio. In arrivo Bonaventura. Restano Chiesa e Milenkovic. Quanto ai granata, sistemata la difesa con gli esterni Vojvoda e Rodriguez, c'è Linetty a centrocampo, e ora serve un regista.

Tra le sorprese della scorsa stagione pochi movimenti per Parma e Sassuolo mentre più arduo il compito di Juric viste le cessioni eccellenti del Verona: con i gialloblù, persi Amrabat e Rrahmani, dovrebbe alla fine restare Kumbulla, richiesto da almeno un paio di big. Juric può contare su Cetin, Tameze, Ilic e Gunter, idea Valero.

LE OUTSIDER

Nuova chance per Di Francesco, al Cagliari, specie se potrà contare su Nainggolan, Bologna e Udinese cercano una salvezza senza patemi. Confermato il tecnico Gotti, nel gruppo friulano resterà Mandragora. Sono arrivati il difensore Molina e l'esterno Ouwejan, sono partiti Opoku e Fofana. Su De Paul si concentra il Leeds ma servono 40 milioni. Nel Bologna resta l'apprensione per le condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, Sabatini chiude per De Silvestri e punta all'esterno Hickey e alla punta Supryaga.

Dovranno lottare invece le due genovesi e le tre neopromosse, anche se il Benevento di Pippo Inzaghi (con gli inserimenti di Glik, Ionita, Campari e Lapadula) sembra attrezzata per emergere.

