SPRESIANO - Nuoto, bici, corsa. Il triathlon dà spettacolo anche quando i protagonisti non hanno più di 19 anni. Ben 522 atleti sono stati protagonisti del campionato italiano giovani che nel weekend, a Lovadina, nel cuore delle Bandie, ha segnato la ripartenza ufficiale dell'attività agonistica, mettendo idealmente fianco a fianco i campioni del futuro e gli atleti in erba. Sei i titoli individuali in palio. Tra gli juniores (18-19 anni), maglie tricolori per Alessio Crociani (TTR) e Angelica Prestia (Pianeta Acqua). Nella categoria Youth B (16-17 anni) gradino più alto del podio per Miguel Espuna Larramona (Firenze Tri) e Myral Greco (As Minerva Roma). Tra gli Youth B (14-15 anni) vittorie tricolori per Andrea Vergani (Tri Team Brianza) e Sara Crociani (Raschiani Tri Pavese).

Nessun podio per la Marca, solo qualche bel piazzamento: Viola Pagotto (G.P. Triathlon) è giunta settima tra le juniores, mentre Leonardo Volpato (Eroi del Piave) ha colto il nono posto tra gli Youth B. Nelle gare a squadre, basate sulla somma dei tempi, sesta piazza della Silca Ultralite (Pietro De Pizzol, Matteo Sfregola, Matilde Dal Mas e Sofia Tonon) nella categoria Youth, vinta dal Raschiani Tri Pavese. Tra gli juniores lo scudetto giovanile è finito sulle maglie dello squadrone dell'As Minerva Roma.

