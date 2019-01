CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPORTIVEMILANO Il proving ground di Balocco, centro sperimentale del Gruppo FCA, ha ospitato l'Alfa Romeo Accademia. Un modo per conoscere da vicino la tecnologia del marchio del biscione, condivisa dai modelli Giulia e Stelvio. Un'occasione unica per saggiare proprio sulle piste dove sono state sviluppate, le specifiche che rendono la berlina e il Suv del biscione due vetture così sportive. Ad ogni momento dedicato alla tecnica, ha corrisposto una parte in pista. Una verifica sul campo del lavoro dei tecnici, hanno riportato in auge la...